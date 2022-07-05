南瓜食譜︰南瓜炆排骨　中醫提醒︰腎功能不良、尿毒症患者慎食　氣滯濕阻者勿吃

夏天適合吃瓜，註冊中醫鄭智仁提供南瓜炆排骨食譜，南瓜能補中益氣、益脾暖胃，亦有助保護眼睛和視力。鄭智仁提醒，南瓜含鉀量高，適合高血壓人士食用，不過腎功能不良、尿毒症患者應少食。多食南瓜會助長濕熱，氣滯濕阻的人亦不宜食用。［中醫推介夏天啱食5瓜果］

【 南瓜 性味】味甘、性溫

【南瓜功效】補中益氣、益脾暖胃。南瓜所含類胡蘿蔔素及葉黃素，有助保護眼睛和視力。

【食物搭配建議】南瓜+蝦：南瓜豐富的維他命C，與蝦的蛋白質搭配食用，可促進膠原蛋白合成，有助增強肌膚彈性，亦有助預防黑斑和雀斑生成。

南瓜+糙米：南瓜所含的葉酸，配合糙米豐富的鐵質，一同煮成南瓜飯或南瓜粥，有助加強人體造血功能，有助改善貧血。

南瓜炆排骨（2至3人分量）

材料︰

南瓜 300克

排骨 300克

蒜蓉 2茶匙

葱 1條

生抽 2茶匙

粟粉 1茶匙

紹酒 1茶匙

麻油 適量

糖 適量

鹽 適量

製法︰

1. 南瓜去皮去籽，洗淨切塊；葱切段，備用。

2. 排骨放入鍋中，加水蓋過排骨，煲滾。

3. 燙出血水後拿出排骨沖洗乾淨，瀝乾水分。

4. 排骨加入生抽、粟粉、紹酒、麻油、糖醃約30分鐘，備用。

5. 燒熱油鑊，爆香蒜蓉，放入醃好的排骨，煎炒至表面微黃。

6. 加入南瓜和少許水，蓋上蓋子，轉中慢火燜煮，直至南瓜和排骨熟透。

7. 起鍋前加入葱拌炒，即可。

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