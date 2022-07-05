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日本海洋研究機構：逾2000米深海底攝得巨型深海魚【短片】
文章日期：2022年07月05日
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（日本海洋研究開發機構YouTube片段截圖）
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日本海洋研究開發機構近日宣布，在水深逾2000米的海底拍攝到一條巨型深海魚，估測總長度約2.53米。該深海魚全身呈深藍紫色，魚頭沒有鱗片，2021年被登記為新物種，至今有6條被捕獲或被拍攝到。
（中新社/日本海洋研究開發機構）
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