日本海洋研究機構：逾2000米深海底攝得巨型深海魚【短片】

日本海洋研究開發機構近日宣布，在水深逾2000米的海底拍攝到一條巨型深海魚，估測總長度約2.53米。該深海魚全身呈深藍紫色，魚頭沒有鱗片，2021年被登記為新物種，至今有6條被捕獲或被拍攝到。

（中新社/日本海洋研究開發機構）