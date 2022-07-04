消費券2022｜Citi八達通信用卡消費券優惠　享高達$1180現金獎賞

新一期電子消費券將於8月發放，花旗銀行推出尊屬禮遇。申請Citi八達通白金卡並憑卡領取消費券，可享高達$1180現金獎賞及其他禮遇精彩。首1.5萬名客戶（即日至8月31日）首次成功經八達通App將Citi八達通卡加入iPhone/Apple Watch，並完成最少一次自動增值交易，可獲得$50八達通增值額。而Citi信用卡新客戶由即日至7月31日成功經八達通App申請Citi八達通白金卡，並於發卡後首3個月內累積認可簽帳滿$8000或以上，尊享$900現金回贈。

花旗銀行客戶憑Citi八達通信用卡登記消費券，即可自動參加由八達通卡有限公司推出的「易用易賞」推廣，凡成功於推廣期（8月7日至9月30日）內達成消費目標，即可賺取高達$200現金獎賞及過百款商戶優惠券，首次成功選用八達通卡領取消費券更可率先賺取$30現金獎賞。

Citi八達通白金卡消費券優惠

詳情：www.citibank.com.hk

註：資料以相關機構公布為準

消費券著數情報：bit.ly/3OKZu5Y

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