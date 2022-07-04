消費情報｜ELEMENTS圓方「夏日多重購物獎賞」　電子消費滿$10,000送總值$4000獎賞　多買多賞

ELEMENTS圓方即日起至7月31日推出「夏日多重購物獎賞」，ELEMENTS Club會員及「圓方之友」以電子貨幣於場內之零售商戶即日消費每滿$10,000（上限港幣$50,000），即享合共總值$4000獎賞，包括時尚服飾電、美容及餐飲電子禮券等，最高可享總值$20,000獎賞，多買多賞，消費滿$60,000更可享總值$28,000驚喜禮遇。

另外，ELEMENTS圓方更推出「周末美妝奬賞」，指定日子於美容及護理商戶消費滿$2000，即可獲$2000獎賞。禮品換領數量有限，先到先得，換完即止。

夏日多重購物獎賞@ELEMENTS圓方

推廣日期：7月1日至31日

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為10am-10pm）、金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為12-8pm）

網站：www.elementshk.com/tch/elements/promotions/summer-fun-2022

周末美妝奬賞@ELEMENTS圓方

推廣日期：即日至2022年7月10日（逢星期五、六、日）

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為10am-10pm）、金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為12-8pm）

網站：www.elementshk.com/tch/elements/promotions/beauty-weekend-bonus-2022

註：資料以主辦機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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