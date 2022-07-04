可口可樂x姜濤「和、在、玩」第二浪　玩線上遊戲獲姜濤貼圖包　每日首百人完成每周挑戰可獲麥當勞免費餐券

可口可樂 x 姜濤「和、在、玩」貼圖包（圖片由相關機構提供）

完成「可口可樂音樂派對」每周挑戰可獲獎品。（圖片由相關機構提供）

姜濤為可口可樂「和、在、玩」活動第二浪打響頭炮，登陸線上音樂節拍遊戲「可口可樂音樂派對」。（圖片由相關機構提供）

姜濤為可口可樂「和、在、玩」活動第二浪打響頭炮，登陸線上音樂節拍遊戲「可口可樂音樂派對」，與粉絲線上暢聚。明日（6日）起至8月31日，掃描限量版「和、在、玩」系列可口可樂的樽蓋底或拉環上的二維碼（QR code），可與品牌為姜濤設計的avatar「姜仔」線上熱舞。完成「可口可樂音樂派對」每周挑戰後，於社交平台限時動態分享遊戲截圖，並標籤「@cocacolahk」及加指定hashtag「#分享未知Coke #開啟夏日樂」，可獲獨家姜濤貼圖包，每日首100名完成每周挑戰的人更可獲得麥當勞免費餐券，數量有限，送完即止。

另外，可口可樂明日（6日）將於社交媒體發放短片，姜濤以一身紅色打扮展示節奏感十足的舞步。姜濤為是次系列拍攝的硬照亦於7月11日至8月7日在旺角星際城市（Sim City）外圍大型廣告牌展示，讓一眾「姜糖」打卡。

詳情：www.icoke.hk

facebook：www.facebook.com/cocacolaHK

註：資料以主辦機構公布為準

可口可樂x姜濤 相關報道：

姜濤紅色醒神Look拍汽水廣告 跟「姜仔」比舞

可口可樂限量版「和、在、玩」包裝 玩線上遊戲+限時動態濾鏡｜消費情報

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm