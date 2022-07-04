西瓜盅DIY　消暑解熱止渴消煩

夏日炎炎，不少人會食西瓜消暑。註冊中醫鄭智仁提供西瓜盅食譜，能消暑解熱、止渴消煩。鄭智仁提醒，食太多西瓜容易積寒助濕，可能會引起腹脹腹瀉。［中醫推介夏天啱食5瓜果］

【西瓜性味】味甘、性寒

【西瓜功效】消暑解熱、止渴消煩、利尿

【注意事項】適宜暑熱煩渴、熱盛津傷者。不過，多吃易傷脾胃，引起腹脹、腹瀉，積寒助濕。孕婦、體虛胃寒、大便稀溏、消化不良，以及慢性腸胃炎、糖尿病患者不宜多食。

【食物配搭建議】西瓜+紅蘿蔔：西瓜的維他命C，與紅蘿蔔的類胡蘿蔔素，有助維持皮膚健康、改善皮膚乾燥與粗糙的問題。

西瓜盅

材料︰

西瓜 1個（約1500克）

雞肉 400克

蝦米 25克

金華火腿 20克

雞清湯 750克

冬筍 50克

生薑 20克

葱白 1條

黃酒 2茶匙

米酒 適量

鹽 適量

製法︰

1. 冬筍煮熟，生薑切片，葱白切段，備用。

2. 滾水加入米酒、薑片、雞肉燙熟，撈起稍微用水洗淨，切成小塊。

3. 蝦米用黃酒和水浸軟，備用。

4. 金華火腿及冬筍切丁，然後加蝦米、雞肉、葱、生薑、雞清湯、鹽，蒸熟備用。

5. 用刀在西瓜較頂位置，沿周圍刻成鋸齒形，掀開蒂蓋，挖出瓜瓤。

6. 西瓜內層用熱水燙一次，放進雞肉、蝦米、金華火腿、冬筍、薑片和葱，即成。

西瓜 實用資訊︰

小暑食適量西瓜消暑生津 中醫提醒：勿空腹吃 寒底氣虛者不宜

西瓜翠衣茅根粟米水 清熱涼血生津解渴

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