天然驅蚊DIY｜乾橙皮驅蚊兩方法：點燃乾橙皮、自製橙皮裝飾【短片】

乾橙皮裝飾放在家中亦有助驅蚊。如想乾橙皮較美觀，可將橙皮捲成花後再風乾。（何芍盈攝）

點燃橙皮：於室外使用時，燒烤網可以凹形放在碗口，橙皮較接近火源，可散發較大及較多煙霧。（何芍盈攝）

橙皮曬乾後，點燃乾橙皮（左圖）或將乾橙皮製成花飾（右圖）放在家中，其氣味有助驅蚊。（張可兒攝）

橙皮都可以循環再用，橙皮曬乾後，可把乾橙皮放在家中或點燃乾橙皮，其氣味有助驅蚊。

1.乾橙皮置碗中點燃

乾橙皮切成細小條狀備用，將蠟燭放進碗中，上面擺放以燒烤網扭成的小兜，再放上乾橙皮，做法較直接點燃乾橙皮安全。如於室內使用則可以拱形（倒轉）放在碗口，橙皮遠離火源較安全；如於室外使用，燒烤網可以凹形置於碗口，橙皮較接近火源，可散發較大及較多煙霧。當橙皮燒至無味後，可用作肥料或丟棄。（註：點燃燈皮時要注意安全，避免發生意外。）

2.風乾橙皮變裝飾品

另一方法可在家中放乾橙皮，毋須點燃亦有助驅蚊。陳佩貞表示，如想乾橙皮較美觀，可把橙皮削成長條形，捲成花形再風乾，變成驅蚊裝飾品。

【小貼士】曬乾橙皮需時 可放雪櫃抽乾

綠人工作室創辦人陳佩貞教路，本港天氣潮濕，或需要較多時間曬乾橙皮，亦可將橙皮放於雪櫃3至4日，抽乾水分。橙皮從雪櫃取出後或有水氣，宜稍作風乾再使用。如乾橙皮非立刻使用，可存放於密實袋或密實盒，避免發霉。

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