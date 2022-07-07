SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
Living Smart Award
SUBSCRIBE
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
Living Smart Award
SUBSCRIBE
HOT PICK
PAST ARTICLES
航拍青海冬格措納湖碧綠如玉【短片】
糖漬梅子 生津止咳化痰止瀉｜中醫食譜
鋼琴家牛牛7月8日海港城辦免費音樂會
天然驅蚊DIY｜乾橙皮驅蚊兩方法：點燃乾橙皮、自製橙皮裝飾【短片】
小暑．二十四節氣｜中醫食譜：青瓜薄荷柚子水 暖水或梳打水口感各不同
航拍青海冬格措納湖碧綠如玉【短片】
文章日期：2022年07月07日
Share
航拍下的青海冬格措納湖。（中新社片段截圖）
攝於今日（7日）的青海冬格措納湖。（中新社片段截圖）
prev
next
青海冬格措納湖位處海拔4100多米，夏日宛如一塊碧玉，清透翠綠。【
中新社短片：
bit.ly/3bKPF9E
】
更多Hot Pick：
link.mingpao.com/43932.htm
Share
MORE
糖漬梅子 生津止咳化痰止瀉｜中醫食譜
鋼琴家牛牛7月8日海港城辦免費音樂會
天然驅蚊DIY｜乾橙皮驅蚊兩方法：點燃乾橙皮、自製橙皮裝飾【短片】
小暑．二十四節氣｜中醫食譜：青瓜薄荷柚子水 暖水或梳打水口感各不同
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK