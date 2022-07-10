港島荃灣海濱好去處｜灣仔、炮台山、卑路乍灣、荃灣海濱長廊　打卡玩樂設施各不同

卑路乍灣海濱長廊新增約6米高可愛森林冒險遊樂設施。（圖片由相關機構提供）

灣仔海濱長廊「維維」及「港港」裝置（圖片由相關機構提供）

灣仔水上運動及康樂主題區（圖片由相關機構提供）

灣仔水上運動及康樂主題區（圖片由相關機構提供）

灣仔Harbour Chill海濱休閑站旁的臨時巴士總站設有兒童專用室外遊樂車專區「維港兒童自駕遊」。（圖片由相關機構提供）

左圖為灣仔HarbourChill海濱休閒站的9米高熱氣球裝置。右圖為炮台山東岸公園主題區的「花火」藝術裝置。（圖片由相關機構提供）

「仲夏．維港」活動已在多個海濱場地設立主題裝置。灣仔「Harbour Chill海濱休閒站」設有9米高大型熱氣球，鄰近的水上運動及康樂主題區變成趣怪西部小鎮。堅尼地城卑路乍灣海濱長廊新增期間限定小型森林海濱樂園。炮台山東岸公園新裝置日間像蒲公英夜晚如花火。荃灣海濱長廊有「癲噹」同行。

●灣仔Harbour Chill海濱休閑站——9米高大型氣球裝置，以及螺旋槳飛機及熱氣球座位供拍照。沿巨型棋盤可探索由回收油桶加工做成的小鹿、斑馬及河馬等得意動物。旁邊的臨時巴士總站設有首個兒童專用室外遊樂車專區「維港兒童自駕遊」，試行3個月期間，小朋友可以體驗駕駛樂趣。［詳情］

位置：灣仔鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東的Harbour Chill海濱休閒站

交通：灣仔會展站A2出口步行約5分鐘

‧「維港兒童自駕遊」

開放日期及時間：2022年7月3日-9月30日 11am-6pm

位置：灣仔鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東的Harbour Chill海濱休閒站旁臨時巴士站

收費：平日$30/10分鐘，周末及假日$50/10分鐘

網址：gaytradingltd-harbour-ride.zohosites.com

●灣仔水上運動及康樂主題區——本地插畫家Messy Desk把海濱空間變成充滿西部風情的小鎮，以太陽鮮橙色為主調，有可愛老房子、仙人掌及小動物。Chocolate Rain的Fatina更會跟大家一同遊歷探險。

位置：灣仔北沿鴻興道至鴻興道天橋對開的水上運動及康樂主題區

交通：銅鑼灣港鐵站C出口步行約9分鐘

●灣仔海濱長廊——灣仔海濱長廊側（The Connector）化身城中沙灘，市民可跟隨「維維」與「港港」享受時光，堆砌幼沙城堡。

位置：連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊

交通：金鐘港鐵站A2出口步行約9分鐘

●炮台山東岸公園主題區——ARTA Architects建築師，以「花火」為主題、擺放期間限定藝術裝置，裝置日間像蒲公英，晚間如璀璨奪目花火。［詳情］

位置：炮台山屈臣道以西的東岸公園主題區

交通：炮台山港鐵站A出口步行約7分鐘

●卑路乍灣海濱長廊——本地插畫家Messy Desk以森林之舞為主題，創作期間限定的小型森林海濱樂園， 新增約6米高可愛森林冒險遊樂設施及得意動物車仔。

位置：堅尼地城城西道卑路乍灣海濱長廊

交通：堅尼地城港鐵站C出口向海濱步行約6分鐘

●荃灣海濱長廊——本地卡通「癲噹」舉行「Water Carnival by the Harbour」水上嘉年華，化身陸上遊艇、藍白燈塔、水泡碰碰車等，與一眾粉絲互動打卡。

位置：荃灣海安路對出荃灣海濱長廊

交通：荃灣西港鐵站B1出口步行約10分鐘

註：資料以主辦方公布為準

花悅滿城 好去處：

彩蝶晚間閃亮@荔枝角公園

侏羅紀迷宮花園、鐘樓花牆@九龍公園

生日主題園圃@沙田公園

其他好去處：bit.ly/3bOloGY

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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