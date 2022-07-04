7-11著數情報｜7月11日7-11買滿$100七七折　指定Dreyer's雪糕10件$100.1

7-Eleven（7-11）便利店推出七七折限時優惠，7月11日（周一）早上7時至晚上11時59分於任何一間7-Eleven香港分店購物滿$100*或以上，可獲七七折。另有多款精選著數優惠，包括迷你兵團午餐袋（折實價$83.9/件）、指定Dreyer's雪糕（折實價$100.1/10件，平均$10/件）、Haagen-Dazs雪糕批/迷你杯（不包括日本版，折實價$57.8/3件，平均$19.3/件）、7仔獨家榴香谷貓山王榴槤/榴槤咖啡雪條（折實價$30/件）。（*優惠只限於7月11日早上7時至晚上11時59分，優惠不適用於7仔預購品、雜誌、香煙等，優惠細則及詳情以7-Eleven公布為準）

WeChat Pay HK付款 單一消費滿$20元減$10元

如同時使用WeChat Pay HK付款，並以WeChat Pay HK掃描二維碼，可獲限定獨家優惠，單一消費滿$20元即減$10元。使用恒生enJoy卡付款，可賺取3倍yuu積分回贈，指定貨品更可獲取yuu印花或賺取7倍yuu積分。

部分今期精選著數優惠︰

7-11消費情報︰bit.ly/3sog0Qp

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm