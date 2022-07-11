青瓜蕎麥冷麵+甜椒柚子番茄沙律　開胃消暑｜Green Monday食譜

夏天食蕎麥冷麵有助消暑。註冊中醫胡玘君表示，蕎麥又名「淨腸草」，能消滯下氣、止帶濁（緩和陰道炎）、消除瘰癧（指以頸部緩慢出現豆粒大小圓滑腫塊，累累如串珠，不紅不痛，潰後膿水清稀，夾有敗絮狀物）。胡玘君分享適合夏天進食的食譜——青瓜蕎麥冷麵食譜，以爽脆青瓜配蕎麥冷麵，滋味又健康；冷麵配合甜椒柚子番茄沙律，消暑開胃。

一、青瓜蕎麥冷麵

材料：

蕎麥麵 1包

青瓜 1條

合桃油 少許

製法：

1. 水煮沸後加蕎麥麵煮3分鐘，加合桃油及鹽拌勻盛起，待涼備用。

2. 青瓜洗淨，削片放在蕎麥冷麵上，即成。

二．甜椒柚子番茄沙律

材料：

玉米筍 2條

梅子 3粒

甜椒 1個

柚子 2瓣

番茄 1個

鹽 少許

椰糖 少許

水 1杯

製法：

1. 水煮沸後煮玉米筍3分鐘，切段。

2. 梅子切碎，加水、鹽和椰糖煮3分鐘成梅子醬，待涼備用。

3. 甜椒切絲，柚子留果肉，番茄切件，加鹽醃1分鐘，倒出水分，加入梅子醬和玉米筍，即可食用。

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