青瓜蕎麥冷麵+甜椒柚子番茄沙律 開胃消暑｜Green Monday食譜
文章日期：2022年07月11日
夏天食蕎麥冷麵有助消暑。註冊中醫胡玘君表示，蕎麥又名「淨腸草」，能消滯下氣、止帶濁（緩和陰道炎）、消除瘰癧（指以頸部緩慢出現豆粒大小圓滑腫塊，累累如串珠，不紅不痛，潰後膿水清稀，夾有敗絮狀物）。胡玘君分享適合夏天進食的食譜——青瓜蕎麥冷麵食譜，以爽脆青瓜配蕎麥冷麵，滋味又健康；冷麵配合甜椒柚子番茄沙律，消暑開胃。
一、青瓜蕎麥冷麵
材料：
蕎麥麵 1包
青瓜 1條
合桃油 少許
製法：
1. 水煮沸後加蕎麥麵煮3分鐘，加合桃油及鹽拌勻盛起，待涼備用。
2. 青瓜洗淨，削片放在蕎麥冷麵上，即成。
二．甜椒柚子番茄沙律
材料：
玉米筍 2條
梅子 3粒
甜椒 1個
柚子 2瓣
番茄 1個
鹽 少許
椰糖 少許
水 1杯
製法：
1. 水煮沸後煮玉米筍3分鐘，切段。
2. 梅子切碎，加水、鹽和椰糖煮3分鐘成梅子醬，待涼備用。
3. 甜椒切絲，柚子留果肉，番茄切件，加鹽醃1分鐘，倒出水分，加入梅子醬和玉米筍，即可食用。
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