食用花處理7注意　購買時自備冰袋、勿徒手接觸花、用前浸室溫水

由三色堇、石竹、五星花製成的玄信餅（圖片由受訪者提供）

在食用花表面噴灑食用水，有助保持食用花挺身耐看。（圖片由受訪者提供）

食用花處理及使用注意事項（圖片由受訪者提供/明報製圖）

食用花漸趨普及，一般人處理食用花有什麼要注意？擁有多年種植食用香草、兩年種植食用花經驗的Debbie Tang說明處理及使用食用花的注意事項，建議食用花勿存放太久，應盡快食用。

食用花處理及使用7注意

1. 購買時自備冰袋──購買食用花後，宜立即放在冰袋內，以免食用花因溫差而收縮、不挺身。

2. 勿用手接觸花──處理時應用箝子或筷子。

3. 放進密實盒──回家後，先將食用花放進以微濕廚房紙鋪底的密實盒，然後放入雪櫃。倘若會經常開關雪櫃，想減少溫差對食用花造成的影響，可將密實盒放入密實袋。

4. 放在雪櫃蛋格冷藏一晚──食用花冷藏有助除蟲，花中的昆蟲會因低溫掉出來。不過，避免將食用花放在雪櫃出風口位。

5. 使用前先浸食用水──食用花使用前，宜先用室溫食用水浸約15至30分鐘，有助浸出花中昆蟲。

6. 印走多餘水分──食用花浸泡後水分較多，可因應需要用廚房紙印走多餘水分，例如拿破崙蛋糕屬較乾身甜品，加入食用花時應印走水分。製作啫喱未必需要印走水分。

7. 盡快食用──夏季常見食用花倘若處理得宜，一般可存放3至5日。秋冬季常見食用花可存放5至7日。建議購買食用花後盡快食用，不建議存放太久。

知多啲：食用花如何保持挺身？

若以食用花伴碟、裝飾沙律或醬汁，想令花朶更挺身，Debbie建議於食用花表面噴灑適量食用水，有助保濕、阻隔熱空氣及降溫，令食用花更挺身耐看。如果以食用花製作啫喱，可選用較挺身的五星花、秋海棠、茉莉花，會更美觀。

文：陸秋燕

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