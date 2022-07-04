英女王溫莎堡特別展　展出女王一組四枚花胸針︰英格蘭玫瑰、蘇格蘭薊花、威爾斯水仙、北愛爾蘭三葉草

英女王伊利沙伯二世今年登基70年白金禧，溫莎堡（Windsor Castle）即日至9月26日舉行特別展覽，首次展出英女王一組四枚花花胸針，分別代表英國英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭，胸針設計成4個地區代表的花卉——玫瑰、薊花、水仙及三葉草，別具意義。展覽亦會展出英女王於1953年加冕典禮所穿的服飾。

展覽詳情：www.rct.uk

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