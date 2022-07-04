下午茶之選︰麗思卡爾頓酒店 X Qeelin　歎熊貓Bobo層架盛載下午茶兼獲精美禮物

香港麗思卡爾頓酒店聯乘國際珠寶品牌Qeelin，即日起至9月18日推出「Bobo仲夏饗味之旅」下午茶。鹹點包括煙鴨胸配梅子果凍及迷你竹炭包、子薑煙三文魚他他閃電泡芙配小紅莓慕絲、紅菜頭豆腐忌廉芝士餅及香脆叉燒芝麻球；甜點則有番石榴櫻花泡芙、紅豆椰子撻、白朱古力紅桑子慕絲蛋糕、檸檬黑茶朱古力杯、士多啤梨玫瑰蛋糕、原味鬆餅、提子鬆餅配草莓果醬及奶油忌廉。惠顧雙人「Bobo仲夏饗味之旅」下午茶，即可獲贈Qeelin禮品換領券乙張，食客憑卡可於10月31日或之前到香港任何一間Qeelin門店換領精美禮物乙份，數量有限，送完即止。

香港麗思卡爾頓酒店 X Qeelin 「Bobo仲夏饗味之旅」下午茶

供應期：7月11日至9月18日

供應時間：3:15pm-5:15pm

價錢：（另設加一服務費）

周一至五：每位$448、兩位$748

周六、日及公眾假期：每位$478、兩位$798

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103

電話：2263 2270

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm