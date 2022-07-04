好去處｜「餵飽你」繪本展@PMQ元創方　細嘗繪本箇中味道

PMQ元創方策展團隊由即日至8月7日舉辦「餵飽你」繪本展，從世界各地搜羅60多本以食物為題材的繪本，並為繪本展設計和製作了餐桌「一人前」、「拼桌」、和「圓桌」，作為展示食物繪本的媒介。繪本展的60多本選書分三大主題陳列，分別為「第一啖」——重拾最初的期待和悸動、「兩份分」——喚起人與人的牽絆，以及「三道菜」——尋找慰藉靈魂的Comfort Food，並邀請了本地建築師、設計師、插畫家等作為客席選書人，以繪本創作者、愛好者角度分享和推薦回應主題的繪本創作。

另外還有期間限定活動，包括時令果味嘗鮮：「共讀《世界第一的草莓》」、食譜示範：「重演繪本裡的味道：童年的便當滋味」及「重演繪本裡的味道：祝你生日快樂蛋糕」，以及親子創作：「大人細路落手做——創作高麗菜星球」。

「餵飽你」繪本展@PMQ元創方

日期：即日至8月7日

時間：11:00am-7:00pm

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A座7樓S710-S711室

費用：免費

詳情：www.pmq.org.hk/event/picture-book-exhibition-2022/?lang=ch

期間限定「餵飽你」活動報名：www.popticket.hk/somebody-feed-me

註：資料以主辦機構公布為準

好去處：bit.ly/3Oi4ZsE

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm