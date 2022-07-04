7仔消費情報｜PEANUTS X FDMTL香港區限量珍藏版Tote Bag及Snoopy 3D立體模型　yuu會員7月15日起專享預購

PEANUTS X FDMTL珍藏版Tote Bag及Snoopy 3D立體模型@7-Eleven預購（圖片由相關機構提供）

日本潮牌FDMTL主理人兼設計師Gaku Tsuyoshi（津吉學）打造兩大PEANUTS X FDMTL香港區限定珍藏版精品，包括「日本製拼布Tote Bag」（全球限量200件）以及「Snoopy 3D 立體模型」（全球限量250件），將於7月15日起在7-Eleven登場，而yuu會員更可專享獨家預購。

預購詳情：

由7月15日中午12時起至8月9日止，yuu會員以80,000yuu積分 + $499預購「限量日本製拼布Tote Bag」1件（限量200件），或以100,000yuu積分+$799預購「Snoopy 3D立體模型」1件（限量250件）。數量有限，換完即止。

「限量日本製拼布Tote Bag」取貨日期：8月16日7am起至8月22日

「Snoopy 3D立體模型」取貨日期：9月27日7am起至10月3日

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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