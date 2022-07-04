短片：「The Dessert Museum」香港站@將軍澳東港城　影相打卡玩VR遊戲

「The Dessert Museum」香港站@東港城：透過應用程式「VEXMETA」玩「元宇宙甜點藝術展覽」網上遊戲，及在東港城完成線下實體任務，可換領獎賞。

去過新加坡、杜拜，現時仍在菲律賓展覽中的「The Dessert Museum」甜點主題裝置，今回同時走進香港將軍澳東港城。「The Dessert Museum」香港站今日（14日）至9月4日舉行。明報電子平台組記者以短片帶大家觀看現場多個打卡位：香港站獨有的「情迷『彈』撻樂園」、「七彩童夢甜甜圈」、「幸福馬卡龍下午茶」、「棒棒糖繽紛世界」等。有片睇：bit.ly/3uH2Yig

另外，The Point會員玩限定遊戲「VR超現實甜蜜體驗」可換領獎賞；大眾透過應用程式「VEXMETA」玩「元宇宙甜點藝術展覽」網上遊戲及在東港城完成線下實體任務，有機會換領$100東港城零售電子現金券或「The Dessert Museum」元宇宙主題虛擬道具NFT。

「The Dessert Museum」香港站@東港城

日期：7月14日至9月4日

地點：將軍澳東港城1樓展覽場及室外地下（港鐵坑口站A1出口）

時間：上午10時至下午10時

詳情：www.eastpointcity.com.hk

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