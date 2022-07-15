自製酸梅湯　解暑開胃　中醫提醒：胃病、胃酸過多、坐月婦女不宜飲

天氣悶熱、食滯引起胃口不開或口乾，適合喝什麼茶飲？註冊中醫葉麗斌表示，可以適量飲用酸梅湯，並提供食譜。酸梅湯有解暑開胃、生津解渴、消食導滯功效，不過不宜使用金屬鍋煮，可用砂鍋或玻璃鍋。葉麗斌提醒，飲用太多烏梅會令牙齦痠軟，而有胃病、胃酸過多，以及產後坐月婦女，不宜飲用酸梅湯。孕婦不宜食用山楂。

酸梅湯（2人分量）

材料︰

烏梅 30克

山楂 60克

甘草 3片

冰糖 100克

水 2000毫升

煲湯袋 1個

製法︰

1. 材料洗淨後，放入煲湯袋。

2. 水煮滾轉小火，加入已放有材料的煲湯袋，煮1小時。

3. 熄火後，撈起煲湯袋。

4. 趁熱加入冰糖。

5. 放涼後，可飲用。（撈起的煲湯袋，可考慮加水再煮一次）

註︰不宜使用金屬鍋煮，可使用砂鍋或玻璃鍋。

各人體質不同，如有疑問應先向註冊中醫或醫生查詢。

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