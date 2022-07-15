下午茶之選｜「仲夏の味下午茶」@8度海逸酒店　eShop預訂享高達五八折優惠

8度海逸酒店旗下的8度餐廳即日至9月30日呈獻以多款日式風味為主題的「仲夏の味下午茶」，鹹點包括田園柚子沙律、花之戀、海老碎蛋三文治、鹽燒雞串配煙肉卷及海苔炸薯條，甜點則有綠茶十勝紅豆卷、士多啤梨櫻花杯子蛋糕及朱古力泡芙，當然少不了英式牛油鬆餅配忌廉及有機果醬，再配一杯鮮奶抹茶，讓你的味蕾沉醉於馥郁茶香和醇厚鮮奶之中。現經酒店eShop預訂，可享高達五八折優惠。

「仲夏の味下午茶」@8度海逸酒店

供應期：7月1日至9月30日

供應時間：3:00pm-5:00pm

價錢：

星期一至五（公眾假期除外）：原價$184.8／位，折後價$114.8／位

星期六、日及公眾假期：原價$184.8／位，折後價$128.8／位

（以上價目已包括以原價$168計算之加一服務費）

eShop預訂：bit.ly/3QUtiyW

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂或2樓池畔廊及花園茶座

電話：2126 1960

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm