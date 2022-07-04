大口仔 X 旺角MOKO　6大露營裝置打卡、限定店買Sanrio及大口仔精品【多圖】

大口仔（minna no tābō）是Sanrio人氣角色，今年更榮獲香港區2022年Sanrio最受歡迎角色第一位。MOKO旺角新世紀廣場今個暑假以大口仔為主角，由即日起至8月20日舉行「MOKO．minna no tābō夏日Music Camping」。屆時除了有6大山系露營打卡裝置（「音樂茶座露營車」、「溫馨帳幕營火」、「BBQ野餐燒烤區」、「nako-chan野餐區」、「大口仔休息小站」及「maakun音樂鞦韆」），更設置期間限定店，售賣200多款Sanrio及大口仔主題精品，星級推介有「大口仔露營野餐必備精品」、「大口仔會場優先發售新品」、「人氣Kuromi精品」等，粉絲切勿錯過。

「MOKO．minna no tābō 夏日Music Camping」@旺角MOKO

日期：即日至8月20日

時間：10:00am-10:00pm

地點：MOKO MTR樓層中庭（旺角太子道西193號）

「Music Camping小島打卡區」@旺角MOKO

日期：即日至8月20日

時間：10:00am-10:00pm

地點：L1樓層走廊（近MOKO POP）

「大口仔期間限定店」@旺角MOKO

日期：即日至8月20日

時間：11:00am-9:00pm

地點：MOKO MTR樓層中庭

查詢：2397 0790

網址：www.moko.com.hk

好去處：bit.ly/3Oi4ZsE

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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