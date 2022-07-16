和服着付師教辨浴衣和服三大分別　穿和服前4注意【短片示範穿和服】

浴衣與和服有什麼分別？和服是日本傳統的服裝，有超過10年經驗的和服着付師Iris Law表示，浴衣是夏天穿的其中一種和服，是夏祭、花火大會等場合常見的服飾。和服有不同種類，一般人去旅行穿和服打卡多會穿小紋和服。浴衣穿著相對其他和服簡單，裏面毋須穿「長襦袢」（和服專用的內衣）。Iris示範穿和服、講解和服與浴衣的主要分別，並提醒穿和服或浴衣前4個注意事項。

穿和服／浴衣前4注意

1. 打底盡量穿淺色U領短袖或背心及短褲

2. 打底衫褲口袋不宜放物品

3. 宜先如廁

4. 不宜空腹或吃太飽

3點分辨和服浴衣

1. 領口：穿和服前須穿和服用內衣「長襦袢」，長襦袢的領襟會露出，因此領口可看到長襦袢及和服兩層；浴衣毋須穿長襦袢，領口只有一層。

2. 質地：和服的布料質地較厚，而且一般有內裡（內襯）；浴衣所用的布質地較薄身和通風。

3. 鞋屐：穿和服要穿草履，並配搭足袋（即二趾襪，拇趾與其餘四趾分開）；浴衣所穿的鞋子則為木屐，毋須另外穿襪子。

採訪︰何芍盈，短片拍攝及剪接︰陸秋燕

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