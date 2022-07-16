Lady M推出全新青蘋果慕絲蛋糕　中環馬會新店獨家發售迷你雜莓忌廉撻｜美食情報

Lady M推出全新青蘋果慕絲蛋糕，蛋糕迷可選擇配搭同步推出的夏日冰涼特飲，包括高山蜜香貴妃烏龍奶蓋茶（$68）及凍爆谷榛子鮮奶（$68）。鹹點餐牌亦再度推出，新加入三款主菜有煙番茄牛油果貝果（$118）、英式炸新魚柳薯條（$128）及全日早餐（$128），另亦備有香脆紫菜卷伴山葵蛋黃醬（$68）、牛油果炒蛋漢堡（$128）、香辣泰式羅勒新豬肉炒意粉（$118）等。

另外，為慶祝Lady M中環馬會新店開幕，開業初期將獨家發售4吋迷你雜莓忌廉撻（$65/件） 。新店備有賽馬日及非賽馬日菜單選擇，非賽馬日可以$218品嘗三道菜（前菜、主菜、蛋糕及飲品）或以$188享用兩道菜（主菜、蛋糕及飲品）；賽馬日則推出「三道菜套餐」（$238），客人可於六款主菜中自選一款，另配一個前菜、一件自選蛋糕及兩杯飲品。賽馬日座位只限預訂，客人可於賽馬會網站預先訂座及付款。賽馬日菜單現已接受預訂，非賽馬日菜單將於7月22日起供應。

Lady M中環馬會新店

地點：中環士丹利街10-12號1樓2號舖

賽馬會網站：www.bookingrc.hkjc.com

Lady M網站：www.ladymhk.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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