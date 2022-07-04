「Summer Skycation」@MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場　天空之旅夢幻裝置最啱打卡｜好去處

「Summer Skycation」@MIKIKI︰雲上摘星之旅（圖片由相關機構提供）

「Summer Skycation」@MIKIKI︰雲上摘星之旅（圖片由相關機構提供）

新鴻基地產旗下四大商場（MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場）即日起至8月31日，以天空之旅為主題打造「Summer Skycation」。MIKIKI中庭化身夢幻打卡場景，包括「6米高巨型熱氣球」、「雲上摘星之旅」裝置等；屯門卓爾廣場「傲遊天際『紫』飛機」藍天白雲配紙飛機和熱氣球；屯門錦薈坊以巨型唯美彎月造型作背景，打造「DREAM 月亮幻想椅子」；屯門寶怡商場以藍天搭配柔和的霞光與佈滿泡泡白雲的雲彩，讓大家打卡影靚相。

多個The Point會員專享主題活動同時舉行，包括「毛孩服飾借用服務」、「雲朵LED燈工作坊」、「泡泡雲朵拍照區」等。此外，The Point會員憑指定積分及場內即日電子貨幣消費滿指定金額，即可換領期間限定主題禮品。名額有限，換完即止。

詳情︰www.mikiki-mall.com.hk

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活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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