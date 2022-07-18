沙律食譜：紅菜頭鷹嘴豆雜果沙律　開胃健康｜Green Monday

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

天氣炎熱沒食慾，不妨吃沙律開胃。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，提供紅菜頭鷹嘴豆雜果沙律食譜，菜式清爽健康，食材亦可按個人喜好自行調節，例如上碟時可加入數片奇異果或切粒長芋增添顏色及營養，或者加減醬汁濃度。

紅菜頭鷹嘴豆雜果沙律

材料：

鷹嘴豆 70克

紅菜頭 200克

納豆昆布 5克

蘋果 100克

醬汁材料：

蘋果醋 30毫升

楓糖漿 40毫升

柚子醋 8毫升

橄欖油 18毫升

製法：

1. 鷹嘴豆浸4至6小時，然後放入滾水，中火煮20至25分鐘，蓋上蓋子焗30分鐘，倒出水分，備用。

2. 蘋果洗淨切粒。紅菜頭洗淨去皮，切粒後加適量橄欖油及海鹽，放置15分鐘出水，有助減少草青味。出水後倒出所有水分，用廚房紙抹乾備用。

3. 納豆昆布浸5分鐘，倒出水分後略洗，備用。

4. 鷹嘴豆、紅菜頭、納豆昆布及蘋果粒放入密實袋，加入醬汁攪拌，待15分鐘，上碟時按個人喜好加入數片奇異果或切粒長芋，即成。

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