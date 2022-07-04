7仔消費情報｜7-11 x Plastic Thing限量版「為食杯」　7 月20日起儲印花換購

「7-Eleven x Plastic Thing」特別設計一套10款Whatsapp及Signal貼圖（圖片由相關機構提供）

7-Eleven首次聯乘本地人氣插畫家Plastic Thing，將於7月20日起早上7時起推出一套4款「為食杯」。（圖片由相關機構提供）

7-Eleven首次聯乘本地人氣插畫家Plastic Thing，將於7月20日起早上7時起推出一套4款「為食杯」，杯身印有不同造型的為食妹貪吃模樣，配上班戟工場、日本富士山甜品樂園或水蜜桃市集等場景，可愛又實用。

另外，「7-Eleven x Plastic Thing」更特別設計一套10款Whatsapp及Signal貼圖，即日起可以下載。[貼圖連結]

Plastic Thing限量版「為食杯」@7-Eleven換購活動

印花派發詳情：由7月20日7:00am起至8月16日，顧客於7-Eleven 分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10 可獲多1個印花，餘此類推。

換購詳情：由7月20日7:00am起至8月19日，儲齊6張印花加$46，即可隨機換購「為食杯」1個。數量有限，換完即止。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：yuu獎賞計劃會員由7月20日7:00am起至7月21日，於yuu應用程式內以6000yuu積分兌換獎賞優惠券，再於7-Eleven店舖出示獎賞優惠券二維碼加$38，即可隨機換購「為食杯」1個，兌換日期為7月20日7:00am至7月26日，數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm