油炸食物後，食油可否重用？消委會提醒：油色變深、有油膉味、冒煙或有奶白泡沫　食油宜棄

油炸食物之後，食油應棄或保留？消委會引述香港理工大學應用生物及化學科技學系教授姚鍾平的建議，假如油炸食物後發現出現下述情況，宜棄炸後的食油。消委會亦提醒，如果需要多次重複使用食油炸食物，建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油（消委會測試發現，單元不飽和脂肪酸以茶花籽油、橄欖油和特級初榨橄欖油3個組別的平均含量最高）。

油炸食物出現下列情況，食油不宜重用：

．當油炸用食油顏色明顯變深

．出現明顯「油膉味」

．油炸時出現冒煙，或出現不易消散的奶白色泡沫──食油煙點應高過烹調溫度，當烹調溫度高過食油煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙會影響健康。

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油炸或烘焗宜選煙點高食油 煙點低於180°C適合較低溫烹調

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