養龜｜有水缸就可養龜？愛協拆解謬誤　提醒要定期換水提供乾地曬太陽

一般人誤以為養龜好簡單，求其一個水缸就可以，香港愛護動物協會（愛協）近期在facebook發帖說明養龜的數個誤解，並表示愛協領養中心有很多巴西龜，歡迎有心人士聯絡領養部查詢和預約探龜。

誤解一︰求其一個水缸就可以養龜？

答︰以一般常見寵物龜——巴西龜（又稱紅耳龜）為例，體型可長達12吋，水缸長度需要是龜身長的4至5倍，闊度是龜身長的2至3倍、水深1.5至2倍。水缸亦要配備防止龜逃走的裝置，例如加裝能關上的蓋，或確保缸有足夠深度，龜不能爬出。

誤解二︰讓龜在大水缸內游水就可以？

答：除了放水，水缸內三分之一地方要是乾地，還要配備人工熱能裝置（如熱能燈），又或龜在水缸內都能曬太陽，能爬到乾地吸取熱能、曬乾身體。

倘若主人無法每日換水，便要安裝過濾器（仍要定期換水），以免積累沉殿物或污物。水質惡劣會引致龜皮膚、眼或其他健康問題。

誤解三︰炎夏讓龜在室內歎冷氣就可以？

答：為確保龜的身體機能正常運作，主人需要提供有涼快有熱的環境讓龜居住。龜的身體在不同溫度下有不同功能，如消化食物、決定龜BB性別。

誤解四︰只餵龜糧就足夠？

答：龜是雜食動物。成年龜需要的肉類蛋白質，不多過總食量25%。除了餵龜糧，主人可以每日餵新鮮蔬菜（如羽衣甘藍、歐芹、青豆、甜椒和捲心菜），讓龜保持營養均衡。四歲以下的幼龜，需要的肉類蛋白質，佔總食量四成。

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