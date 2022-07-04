下午茶之選｜AMOREPACIFIC X ODEA山茶花養肌下午茶　歎茶點獲贈護膚品兼賞絲花花藝裝置

AMOREPACIFIC與ODEA庭園餐廳合作，即日起至8月30日推出「山茶花養肌」二人下午茶，美點以山茶花為靈感創作，並用濟州名物柚子等天然食材入饌，配搭清香怡人山茶花茶。品嘗過下午茶，可進入「AMOREPACIFIC山茶花秘境」，探索以濟州山茶花為藍本的絲花花藝裝置，開啟山茶花療癒養肌的旅程。凡於ODEA餐廳享用AMOREPACIFIC「山茶花養肌」二人下午茶後，每個客人可獲贈指定護膚品體驗裝4份（價值$430）。

另外，凡於「AMOREPACIFIC山茶花秘境」拍照上傳至社交媒體，並標誌@amorepacifichk #AmorePacificHK #AmpouleBeyondSerum #AmpouleAuthority #山茶花原液安瓶 #一滴修復 #療癒養肌，可獲贈100%山茶花原液安瓶體驗裝3份。

AMOREPACIFIC X ODEA「山茶花養肌」二人下午茶

供應期：即日起至8月30日

供應時間：周一至日3:00pm–6:00pm

價錢：兩位$625（另設加一服務費）

地點：尖沙嘴廣東道2A號富衛1881公館主樓地下ODEA庭園餐廳

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm