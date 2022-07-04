下午茶之選｜「熊」抱沙灘英式下午茶@Vivienne Westwood Cafe　歎10款夏日沙灘主題鹹甜美點

Vivienne Westwood Cafe即日起推出全新「熊」抱沙灘英式下午茶（Teddy in the Tropics），推出多達10款圍繞夏日沙灘主題的鹹甜點。最上層有泰迪熊沙灘擺設──全手工純朱古力製作而成的泰迪熊悠閒地坐在沙灘椅上，旁邊兩件水泡造型的士多啤梨．花．果凍、兩件迷你馬卡龍及芒果燕麥乳酪杯，加上一把沙灘傘，再配合碟上的曲奇碎和動物餅乾，泰迪熊猶如置身於迷你沙灘之上。第二層的主題是夏日果園盛宴，分別有無花果希臘芝士多士、鮮芒果莎莎和士多啤梨雲石芝士蛋糕。第三層則以海鮮食材為主打造而成的海洋世界，當中包括香煎帶子配金箔黑魚籽、牛油果煙三文魚多士及蒜香大蝦多士。最後當然少不了英式鬆餅及咖啡或茶品作結，另可升級加配兩杯香檳，讓你享受一個最chill的夏日下午。

「熊」抱沙灘英式下午茶@Vivienne Westwood Cafe

供應期：即日起

供應時間：每日2:00pm後供應

價錢：$738（兩位用，另加收10%服務費）或$1038另加香檳兩杯（兩位用，另加收10%服務費）

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

訂座電話：2799 5011

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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