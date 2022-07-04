KUMAMON熊本熊ｘ元朗YOHO MALL　打卡影相消費換精品｜商場好去處

熊遊小鎮消費換領活動（圖片由相關機構提供）

熊遊小鎮消費換領活動（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰熊本旅遊情報站（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰6米高KUMAMON玩具屋（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰6米高KUMAMON玩具屋（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰熊本町（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰熊本町（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰熊本町（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰熊本町（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰熊茶舍（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰熊本旅遊情報站（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰熊本町（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰KUMAMART（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰6米高KUMAMON玩具屋（圖片由相關機構提供）

KUMAMON玩樂不夜町@元朗YOHO MALL I︰熊茶舍（圖片由相關機構提供）

元朗YOHO MALL即日起至8月28日舉行「YOHO MALL X KUMAMON熊遊小鎮」，以日本九州熊本縣的吉祥物Kumamon熊本熊為主題，設置兩個主題桌遊棋盤︰「KUMAMON玩樂不夜町」、「熊花園」。場內設有「KUMAMON玩具店」、「向日葵花舍」、「熊茶舍」等多個打卡點，讓大家與Kumamon打卡影靚相。8月將舉行「Kumatown文創市集」，售賣KUMAMON限定精品。

顧客在YOHO MALL II以電子貨幣消費滿$1500，可換購$150熊本縣特產店現金券一張。The Point會員憑指定積分，可於智能禮品換領站換領KUMAMON精品（口罩、潤唇膏、免洗噴霧等），7月29日起可換領3款KUMAMON「熊花園」限量珪藻土杯墊。數量有限，換完即止。

「YOHO MALL X KUMAMON熊遊小鎮」

日期︰即日至8月28日

時間：10:00am-10:00pm

地點︰YOHO MALL I - KUMAMON玩樂不夜町

YOHO MALL II - 熊花園

YOHO MALL II - 熊本縣特產店

其他好去處︰

Summer Skycation@MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場

短片：「The Dessert Museum」香港站@將軍澳東港城

葵興life@KCC日本納涼祭

小王子x九龍灣MegaBox：打卡睇手稿、期間限定店

港島荃灣海濱好去處｜灣仔、炮台山、卑路乍灣、荃灣海濱長廊 打卡玩樂設施各不同

恐龍展@科學館 「八大．尋龍記」

彩蝶晚間閃亮@荔枝角公園

侏羅紀迷宮花園、鐘樓花牆@九龍公園

生日主題園圃@沙田公園

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

更多好去處：bit.ly/3bOloGY

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