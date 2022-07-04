下午茶之選｜JAJA X VOGUE HONG KONG　eShop預訂免加一服務費　歎下午茶兼做善事

素食餐廳JAJA首次聯乘國際時裝雜誌《VOUGE HONG KONG》，即日起至9月18日推出「JAJA X VOGUE HONG KONG夏日粉紅綻放下午茶」。甜點包括JAJA紅莓奇亞籽布丁、白朱古力瑪德蓮貝殼蛋糕、玫瑰白朱古力冬甩等；鹹點則有玫瑰糙米壽司、玫瑰英式鬆餅配果醬、馬加邦尼奶油忌廉等。客人於Mira eShop預訂下午茶可免加一服務費。

JAJA亦響應「粉紅甜品2022」活動，凡售出一份下午茶，會捐贈$10予香港遺傳性乳癌家族資料庫。客人也可享用「限量版JAJA X VOGUE HONG KONG夏日粉紅綻放下茶」支持，向資料庫捐贈$100，即可獲得VOUGE HK禮物包兩份，每份包括VOUGE HK手提袋、限量版型格搓手液及雜誌一本，限量50套。

JAJA X VOGUE HONG KONG「夏日粉紅綻放下午茶」

供應期：即日至9月18日

供應時間︰3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$328、限量版兩位$428（另設加一服務費）

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

電話：2877 3999

Mira eShop：www.mira-eshop.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm