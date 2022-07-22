中醫湯水食譜︰冬瓜煲老鴨　清熱除煩

夏天吃冬瓜助消暑，註冊中醫鄭智仁提供冬瓜煲老鴨湯水食譜，有清熱除煩、利水消腫功效；不過，脾腎虛弱、久病滑泄的人不宜食用。［中醫推介夏天啱食5瓜果］

【冬瓜性味】味甘淡，性涼微寒

【冬瓜功效】利水消腫、清熱解毒、除煩止渴。水分含量豐富，能補充水分，亦有利尿之效，有助減少水腫。對控制飲食和體重有一定作用。

【食物搭配建議】冬瓜+蝦：冬瓜蘊含的維他命K能促進人體吸收來自蝦的鈣質，有助促進骨骼成長。

冬瓜+鴨：冬瓜蘊含的葉酸與富含維他命B12的鴨肉，一同提供造血所需的營養素，有助預防貧血。

冬瓜煲老鴨（3至4人分量）

材料︰

鴨 1隻

冬瓜 500克

生熟薏米 各30克

瑤柱 20粒

黃酒 1小杯

生薑 1塊

鹽 適量

水 2000毫升（約10碗）

製法︰

1. 冬瓜連皮洗淨，去籽後切成小塊，備用。

2. 生熟薏米、瑤柱洗淨，生薑去皮切成厚片，備用。

3. 鴨放入鍋中，加水蓋過，滾後煲10分鐘，燙出血水後取出，沖洗乾淨。

4. 鴨放進湯鍋，倒入清水，以大火煮至沸騰。

5. 放入生熟薏米、瑤柱、黃酒、生薑，轉文火續煮2小時。

6. 關火前10分鐘倒入冬瓜，冬瓜煮軟後，放少許鹽調味，即成。

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