新城市廣場 x Keigo七大打卡點　戶外平台Fun Park三主題園區影靚相｜商場好去處

「新城市廣場 x Keigo大阪一町」打卡位︰「令人懷念的人氣商店巨大化招牌」（圖片由相關機構提供）

「新城市廣場 x Keigo大阪一町」打卡位︰「超慢的駕駛者─慢活人生的樹懶司機」（圖片由相關機構提供）

日本插畫家Keigo（河尻圭吾）筆下角色即日至9月12日登陸沙田新城市廣場，帶大家偽遊大阪。限定展覽「新城市廣場 x Keigo大阪一町」以大阪市為背景打造七大打卡位，同場有「Keigo盛夏快閃商店街」及「Keigo畫作展覽」，出售逾10款限量獨家精品及展示NFT作品。凡於快閃店購買任何產品，並追蹤新城市廣場Instagram官方帳號，全單即享九折優惠。另消費滿指定金額，即可換領「Keigo盛夏獨家精品賞」3款實用精品。

此外，商場5樓戶外平台設置全新打卡主題樂園Fun Park，3大主題園區（「紫幻花園」、「動感童園」及「奇妙芝園」）帶來多個打卡點，包括4米長「紫藤花隧道」、「七彩條子迷宮」、「Say Cheese發光牆」等，拍出清新靚相。

「新城市廣場 x Keigo大阪一町」限定展覽

日期：即日至9月12日

時間：12:00pm-10:00pm

地點：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場及三期二樓（近LOG-ON）

詳情︰www.newtownplaza.com.hk

打卡主題樂園Fun Park@新城市廣場

日期︰即日起

地點︰沙田新城市廣場一期五樓戶外平台

詳情︰www.newtownplaza.com.hk/zh-hant

其他好去處︰

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活動情報：bit.ly/3mBqY1T

更多好去處：bit.ly/3bOloGY

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