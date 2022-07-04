惠康著數情報‧雪糕優惠｜惠康、Market Place買Häagen-Dazs雪糕六盒$130　yuu會員加$10多買一盒

惠康超級市場及Market Place即日起至7月28日推出獨家Häagen-Dazs雪糕四重優惠。於惠康超級市場、Market Place、Oliver's the Delicatessen及3hreesixty，可以至抵價$130購買6盒任選口味的Häagen-Dazs脆皮雪糕批（80毫升），折實價每盒平均低至$21.67；yuu會員可加$10可購買第7盒，折實價每盒平均低至$20。

另外，由即日至24日更有「旋風激低優惠」，任選雪糕或雪條兩盒額外九折，每盒平均低至$19.5；yuu會員可加$9購買第7盒，折實價每盒平均低至$18。於7月23日以恒生enjoy卡結帳，更享九二折優惠，加上「旋風激低優惠」，每盒平均低至$17.94；yuu會員可加$8.55購買第7盒，折實平均每盒更可低至$16.6。

優惠日期：7月22至28日

參與商舖：惠康超級市場、Market Place、Oliver's the Delicatessen及3hreesixty

註：優惠條款及細則以相關機構公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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