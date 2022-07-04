中環街市 x BANDAI 逾200部扭蛋機+海賊王主題區｜商場好去處
文章日期：2022年07月24日
中環街市聯同日本玩具商BANDAI，即日至8月17日舉辦「GASHAPON PLUS扭蛋夏令營」，設置逾200部新型號扭蛋機，以及首次在港登場的平面扭蛋機Flat Gashapon，精品涵蓋大熱動漫如《鬼滅之刃》、《寶可夢》、《蠟筆小新》等。現場更有「海賊王主題區」、「扭蛋主題限定店」。為紀念BANDAI扭蛋機推出45周年，現場設有經典復刻版1/12初代小型扭蛋機，讓大家一同回味童年時光。中環街市亦推出多個主題活動，包括扭蛋盆栽擺設工作坊、出示電子會員卡送Gashapon印章收集卡、收集扭蛋內附小冊子可獲Gashapon禮物等。
GASHAPON PLUS扭蛋夏令營@中環街市
日期：即日至8月17日
時間：10:00am-10:00pm
地點：中環街市
扭蛋盆栽擺設工作坊
日期：7月23日至8月14日（逢周六周日，共8場）
時間：2:00pm-3:00pm
名額：每場8人
地點：中環街市G/F Oasis
報名方法：即日起於中環街市手機App以1000積分登記（名額有限，先到先得）
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