Chantecaille盛夏彩妝+防曬　健康亮澤

Chantecaille的盛夏彩妝系列──眼頰修容粉、花妍盈澤（潤色護唇膏），以及兩種防曬（防曬抗老修護乳液SPF45 PA++和守護海洋礦物防曬噴霧SPF30 PA+++），美肌扮靚之餘助肌膚抵禦紫外線及環境侵害。

限量版眼頰修容粉──以啫喱粉末配方研製，為妝容帶來恍如日曬後的溫柔光芒。配方不含滑石粉，質感如奶油般柔滑，可重複疊塗於眼部及面頰，塑造健康亮澤夏日妝感。塗抹於眼蓋，𣊬間令雙眼綻放閃爍迷人神采。於雙頰輕掃則即時提升面部輪廓立體感。($760)

限量版花妍盈澤──潤色護唇膏，妝感盈亮，質感柔滑易推，瞬間滋養雙唇。($320)

防曬抗老修護乳液SPF45 PA++──為肌膚築起防護盾，有效抵禦環境侵害，提供抗衰老保護。嶄新配方打造出如乳液般的柔滑質感，保護肌膚免受UVA及UVB紫外光侵害。防曬抗老修護乳液不含油分，質感輕爽啞緻，適合任何膚質使用。既可單獨塗抹，亦可用作妝前打底，使膚質更顯啞緻、柔滑，締造持久無瑕妝效。($910)

守護海洋礦物防曬噴霧SPF30 PA+++──首支礦物防曬噴霧，無添加危害海洋及珊瑚礁生態系統的有害化學物質，抵禦紫外線同時守護海洋。天然物理性防曬，安全配方適合一家大小使用。不含氧苯酮 (Oxybenzone) 或辛氧酸酯 (Octinoxate)。配方注入草本萃取成分，有效紓緩及修護肌膚。($640)

查詢電話：2856 2889

2022妝品：bit.ly/3PSeaAM

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm