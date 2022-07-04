消費券2022｜新地12大商場8月1日起推大抽獎送房車、iPhone 13 Pro　The Point會員購物滿$200可獲雙重抽獎機會

電子消費券第二階段最快於8月7日起分期發放，新地12大商場（東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）8月1日至9月30日推出「Lucky Summer夏日旋風大抽獎」，送出逾40萬份Chill級獎賞，包括豪華房車、iPhone 13 Pro、500萬The Point積分等。The Point會員於指定商場單一消費滿$200，並成功登記The Point會員積分，即享1+1雙重抽獎機會（「旋風終極大抽獎」及「夏日Chill住獎」各一次）。顧客亦可於life@KCC及屯門寶怡商場，憑指定即日電子消費到指定地點登記及參加抽獎。

Lucky Summer夏日旋風大抽獎@新地12大商場

推廣日期：8月1日至9月30日

參與商場：東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場

註：資料以主辦方公布為準

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