森林家族 x 香港仔中心睇盡倫敦景點　消費換禮品整果凍蠟｜商場好去處

森林家族 x 香港仔中心：在香港仔中心以電子貨幣消費滿指定金額，即可參加「透『森』涼果凍蠟工作坊」乙次。（圖片由相關機構提供）

森林家族 x 香港仔中心：在香港仔中心以電子貨幣消費滿指定金額，即可參加「透『森』涼果凍蠟工作坊」乙次。（圖片由相關機構提供）

森林家族 x 香港仔中心︰英倫格調小鎮大街（圖片由相關機構提供）

日本人氣動物公仔品牌森林家族來到香港仔中心舉行英倫「森」度遊。香港仔中心即日至8月31日變成英倫小鎮，設置多個迷人的倫敦景點，包括紅色電話亭、大笨鐘、英倫摩天輪等，中心四期地下亦設「電車皇室咖啡廳」及「皇室商店」打卡位，讓大家拍照留念。

另外，在香港仔中心以電子貨幣消費滿指定金額，憑最多兩間不同商舖的即日有效機印發票連同對應的電子貨幣付款收據，即可獲贈指定森林家族禮品乙份或參加「透『森』涼果凍蠟工作坊」乙次。

森林家族「英倫『森』度遊」@香港仔中心

日期︰即日起至8月31日

地點：香港仔南寧街香港仔中心露天廣場及4期地下

查詢：2553 0860

詳情：www.achongkong.com

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