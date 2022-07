旺角T.O.P x Mr n Mrs Moon　5大「Chill搞笑」打卡點+消費換禮品｜商場好去處

next

動畫角色Mr n Mrs Moon登陸旺角!旺角T.O.P即日起至9月18日舉辦「T.O.P x Mr n Mrs Moon.Chill爆豪華團」,場內設置5大「Chill搞笑」打卡熱點,包括3米高巨型「Mr n Mrs Moon空中情侶」、「月亮女神」、「梳化黑洞」、「佛系減肥閣」及「召喚月光族」打卡牆,由室外到室內都可以影靚相。商場於活動期間亦特設Mr n Mrs Moon 主題自拍亭,以及聯乘餐廳推出期間限定「T.O.P x Mr n Mrs Moon套餐」。於掃描場內指定QR Code,更可下載豪華團特別版主題手機Wallpaper及WhatsApp Sticker。

另外,於場內即日以電子貨幣累積淨消費滿指定金額,即可換領獨家限量「Chill爆豪華伴手禮」,包括「舒筋活絡索繩袋」、「零死角月圓拼圖」、「行氣活血燒酒杯」及「面不改容圓地毯」,4款「伴手禮」分兩階段推出,「月光族」粉絲不容錯過。

旺角T.O.P X Mr n Mrs Moon.Chill爆豪華團

日期:即日至9月18日

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place

註:資料以主辦方公布為準

