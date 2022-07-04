LINE FRIENDS minini x 將軍澳MCP新都城中心　7米高MINI BROWN打卡必影、體驗色盲藝術家視角繪畫板｜商場好去處【短片】

LINE FRIENDS minini陪你過暑假！LINE FRIENDS聯同美國色盲藝術家Tennessee Loveless，7月30日至10月2日於將軍澳MCP新都城中心舉行「minini夢幻色彩世界」。明報電子平台組記者以一分鐘短片帶讀者率先睇現場，打卡位包括7米高MINI BROWN、5米高MINI CONY、「moonini調色盤」等，互動遊戲體驗「色盲藝術家視角『塗』氣繪畫板」，打卡兼玩遊戲。同場設有限定店精選過百款LINE FRIENDS精品。

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LINE FRIENDS minini x 新都城中心

日期：7月30日至10月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：將軍澳新都城中心2期及3期L1天幕廣場及新都城中心2期L2

「LINE FRIENDS minini x 新都城中心」活動期間限定店

日期：7月30日至10月2日

時間：11:00am-8:00pm

地點：將軍澳新都城中心2期及3期L1天幕廣場

註：資料以主辦方公布為準

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活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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