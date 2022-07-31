罐頭豬LuLu x東薈城名店倉 打卡影相搵精品【短片】
文章日期：2022年07月31日
東薈城名店倉聯乘罐頭豬LuLu即日至8月31日舉行「夏日綠『豚』園」主題活動，罐頭豬LuLu會以不同農場造型（如蘑菇LuLu、蜜蜂LuLu、綿羊LuLu、農夫LuLu等），穿梭8大主題打卡裝置，包括「奇幻蘑菇屋」、「快『趣』蘿蔔田」、「花漾音樂番茄田園」及「番茄放送快車」等。大家更可以用手機掃描二樓中庭廣場的指定QR碼，大玩「『豚』員農莊電子手記」，完成任務集齊4個金豬電子印章，並登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，可換領限定罐頭豬LuLu種植罐罐。
以罐頭豬LuLu牧場為主題的限定快閃店售賣超過100款LuLu系列精品，包括30cm特大蜜峰LuLu毛公仔、20cm小熊LuLu毛公仔等。
另外，綠「豚」園周末戶外市集更於8月中旬起一連三個周五至周日延伸至戶外，星級打卡位是佇立廣場中央的3.5米高綠意LuLu裝置；市集匯聚40多個特色攤位，分為5大主題 （本地農作物、有機產品、社企商品、本土手作以及特色美食）。罐頭豬LuLu特意築起音樂帳篷，不定時帶來現場音樂表演及工作坊，與大家共度周末時光。
「夏日綠『豚』園」裝置＠東薈城名店倉
日期：即日至8月31日
時間：每日10:00am-10:00pm
地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近cdf Beauty（275號舖）
夏日『豚』購限定快閃店
地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)
日期：即日起至8月31日
時間：平日每日12:00nn-9:00pm、周末每日11:30am-9:30pm
戶外市集
日期：2022年8月12-14日、19-21日、26-28日
時間：每日12:00nn-7:00pm
地點：東薈城名店倉四樓平台廣場 (鄰近稻成京川滬-402號舖)
註：資料以主辦方公布為準
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