尖沙嘴LCX「Pokémon TCG消失的異世神殿」展覽 睇逾300張寶可夢遊戲卡牌+免費玩遊戲｜商場好去處
文章日期：2022年08月01日
尖沙嘴LCX即日起至9月4日舉辦「Pokémon TCG消失的異世神殿」展覽，一眾傳說寶可夢現身「異世神殿」，同場展示逾300張寶可夢集換式卡牌，勾起粉絲不少回憶。此外，場內設有寶可夢異世商品店及寶可夢遊戲對戰區，分別售出多款寶可夢中心原創商品，以及免費試玩Nintendo Switch寶可夢遊戲及卡牌對戰。人氣角色比卡超更會在特定日子到場與大家合照互動。
「Pokémon TCG消失的異世神殿」展覽@尖沙嘴LCX
日期：即日至9月4日
時間：10:00am-10:00pm
地點：海港城海運大廈三階LCX正門
寶可夢異世商品店@尖沙嘴LCX
營業日期：即日至9月4日
營業時間：10:00am-10:00pm
地點：海港城海運大廈三階LCX Oasis 2 祥仔辣辣前方
註：資料以主辦方公布為準
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