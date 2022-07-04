荃灣廣場「SUMMER消費多重賞」 電子消費滿$500可抽獎贏iPhone 13 Pro Max、任天堂Switch Lite｜消費券2022
文章日期：2022年08月01日
荃灣廣場即日起至8月31日推出「SUMMER消費多重賞」，當中包括「SUMMER FUN即抽即中賞」，客人於場內以電子貨幣消費滿$500，即有機會贏走iPhone 13 Pro Max、任天堂Switch Lite、Apple Watch Series 7等超過30,000份獎品。商場同時推出多重消費獎賞，於場內以電子貨幣消費滿$3000，即送$100商場電子贈券組合；消費滿$7000即享$250一田及商場電子贈券組合；The Point會員更可將積分轉換成Point Dollar，於參與商戶當現金使用。
荃灣廣場「SUMMER消費多重賞」
日期：即日至8月31日
時間：10:00am-10:00pm
換領地點：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L3顧客服務中心
電話：2498 8343
註：資料以主辦方公布為準
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