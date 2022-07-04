消費券2022｜黃埔天地「消費券夏日美食熱賞」　周末假日消費滿$800獲$100美食現金券

消費券第二階段於8月7日發放，黃埔天地由8月6日至9月12日逢周末及公眾假期舉行「消費券夏日美食熱賞」，送出指定金額美食現金券。顧客於推廣期內在黃埔天地指定商舖以八達通Octopus、支付寶香港AlipayHK、微信支付WeChat Pay HK、拍住賞Tap & Go、PayMe或BOC Pay消費滿$400，憑即日付款存根及對應商戶的即日單一機印發票，即可獲$50指定商戶美食現金券，消費滿$800可獲$100指定商戶美食現金券，所有回贈的現金券不設最低消費。現金券換完即止。

「消費券夏日美食熱賞」@黃埔天地

日期：8月6日至9月12日（逢周六、日及公眾假期或至換完即止）

時間：2:00pm-10:00pm

地點：黃埔天地時尚坊（2期）地下換領處

網址：www.thewhampoa.com

註：資料以主辦方公布為準

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