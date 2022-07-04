港鐵12商場「仲夏狂賞」MTR Mobile App賺分獲優惠券 將軍澳PopCorn 10周年AR遊戲贏100萬MTR分｜著數情報
文章日期：2022年08月02日
港鐵公司旗下12個商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場）即日起至8月31日推出「仲夏狂賞」優惠。MTR Mobile登記用戶於指定商戶消費，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，即可換領商場電子優惠券，最高可享$1600回贈獎賞。
「PopCorn驚喜『爆』Fun」AR遊戲@將軍澳PopCorn
此外，為慶祝將軍澳PopCorn開幕10周年，由8月1日起推出「PopCorn驚喜『爆』Fun」AR遊戲。市民於虛擬實境捕捉全新PopCorn造型角色「爆哥」，即可獲電子優惠券或商戶優惠，大獎更可贏取100萬MTR分。多間商戶亦推出限定優惠，包括Francfranc精選家品低至半價、Estee Lauder升級再生基因修復精華50ml套裝五七折發售、Clinique升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華套裝六折發售等。推廣期內於PopCorn指定類別商戶消費滿$1000，更可獲得10倍MTR分。
註：資料以主辦方公布為準
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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