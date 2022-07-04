消費券2022｜新都會廣場「全城消費加碼賞」　電子消費滿$2000送$100贈券組合　滿$5000送$1000贈券組合

第二階段電子消費券將於8月7日發放，葵芳新都會廣場由8月7日至21日推出「全城消費加碼賞」活動，派發逾$1300萬商場購物贈券。顧客於場內以電子貨幣即日消費滿$2000，可獲贈$50餐飲贈券和$50服裝時尚及皮革用品贈券；消費滿$5000，可獲贈$1000贈券組合（包括$400餐飲贈券、$400服裝時尚及皮革用品贈券及$200美容贈券），回贈率高達20%。另外，顧客消費滿指定金額，亦可參加「Get it Beauty」活動，換領購物贈券，賺盡$350美妝回贈。The Point會員場內以六大指定電子消費券支付工具，消費滿$1000並成功登記積分，更可參加「全城瓜分 人人有份」活動，齊齊瓜分200萬Point Dollar。

「全城消費加碼賞」@新都會廣場

日期：8月7日至21日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新都會廣場L2顧客服務中心

「Get it Beauty」優惠@新都會廣場

日期：即日至8月31日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新都會廣場L2顧客服務中心

註：資料及優惠詳情以主辦方公布為準

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3bkO0ba

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