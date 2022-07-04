ELEMENTS圓方「盛夏購物四重賞」　指定消費滿$5000享總值$2000獎賞｜消費券2022

ELEMENTS圓方即日起至8月31日推出「盛夏購物四重賞」——第一賞「盛夏餐飲獎賞」：向ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」派發總值$1000 ELEMENTS圓方指定消費餐飲電子禮券，共送出總值逾$1000萬餐飲電子禮券。第二賞「盛夏購物消費獎賞」：顧客以指定電子貨幣於場內零售商戶即日消費滿$5000，可享總值$2000獎賞；消費滿$10,000，可享總值$5000獎賞；另消費滿$60,000，更可享總值$28,000獎賞。第三賞「ELEMENTS 圓方 X 銀聯額外消費獎賞」：顧客憑合資格的銀聯支付方式，於指定商戶即日消費滿指定金額，可享額外高達$1200 ELEMENTS圓方電子禮券。此外，由即日起至8月31日逢周五至日舉辦「周末時尚服飾獎賞」，顧客憑指定時尚服飾消費單據於ELEMENTS圓方換領消費獎賞時，更可額外獲得$1000電子禮券。

ELEMENTS圓方「盛夏購物四重賞」

日期：即日起至8月31日（「周末時尚服飾獎賞」逢周五至日舉辦）

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為10:00am-10:00pm）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為12:00pm-8:00pm）

註：資料以主辦方公布為準

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