港鐵12商場「一Click即搶」送總值$1000萬電子優惠券　MTR Mobile App 8月4日中午12時起開搶｜著數情報

港鐵商場「一Click即搶」快閃禮遇（圖片由相關機構提供）

港鐵旗下12個商場「一Click即搶」快閃禮遇@港鐵商場（圖片由相關機構提供）

港鐵旗下12個商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場）推出「一Click即搶」快閃禮遇，送出總值$1000萬商場電子優惠券。於8月4日中午12時起登入MTR Mobile，即有機會獲得「$300港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000份）、「$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：1000份）及「$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：1000份）。每人最多可獲各款優惠券一份，最高可賺$1300。數量有限，先搶先得。

「一Click即搶」快閃禮遇@港鐵商場

日期：2022年8月4日

時間︰12:00pm起

參與港鐵商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場

註：資料以相關機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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