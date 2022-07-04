消費券2022｜V Walk、V city「爆買爆賞第二彈」　8月7日快閃優惠　電子消費滿$2000即換$3000禮券

消費券第二階段於8月7日發放，西南九龍及屯門區旗艦購物商場V Walk及V city帶來「爆買爆賞第二彈」，於8月7日推出一日快閃優惠。The Point會員以六大指定電子消費券支付工具消費滿$2000，即可換領總值$3000商場及商戶贈券／禮券，全數回贈高達150%，同時可賺取會員積分；於8月8日至31日以電子消費券消費滿$2000，即可換領總值$2000指定商場及商戶贈券/禮券，同時賺取會員積分。名額有限，先到先得。

消費券早鳥優惠

此外，V Walk及V city推出Early Bird優惠。The Point會員由即日至8月5日，憑指定電子消費券消費滿$500*，即可換領$50健康生活及個人護理電子現金券^兼儲會員積分。The Point會員於即日起憑500積分登入The Point App換領早鳥e-Pass，即可預留商戶優惠，於指定日子以電子消費券消費，即可以優惠價購買指定產品。數量有限，換完即止。（註︰*最多出示2張由不同商戶發出的有效機印發票及相符的電子貨幣付款存根；^電子現金券有效期至2022年8月31日。）

「爆買爆賞第二彈」@V Walk及V city

一．「爆買爆賞．150%全數回贈大激賞」

推廣期：8月7日（限定快閃日）及 8月8至31日

換領時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：V Walk 2樓禮品換領處／V city MTR層顧客服務中心（8月7日）

V Walk 2樓顧客服務中心／V city MTR層顧客服務中心（8月8至31日）

詳情︰sites.google.com

二．消費券提早享「$50電子消費券」

推廣期：即日至8月5日

換領時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：V Walk 2樓顧客服務中心／V city MTR層顧客服務中心

三．「早鳥e-Pass」

推廣期：即日至8月6日

禮券換領時間：12:00pm-10:00pm

禮券換領地點：V Walk 2樓顧客服務中心／V city MTR層顧客服務中心

註：資料以主辦方公布為準

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3bkO0ba

消費券著數情報：bit.ly/3OKZu5Y

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