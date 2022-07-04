甲蟲王國大冒險@將軍澳中心　18種昆蟲活體及標本免費睇　跟導賞員龍蝦灣尋蟲歷險｜商場好去處

將軍澳中心 X 香港甲蟲研究協會「甲蟲王國大冒險」︰「蟲」此零距離（圖片由相關機構提供）

將軍澳中心聯同香港甲蟲研究協會由即日起至9月21日舉辦「甲蟲王國大冒險」，展示來自世界各地共18種昆蟲活體及標本，以及古文明森系冒險打卡位，包括內藏多款甲蟲王者的5米高馬雅文明金字塔、12倍巨大版海克力斯長戟大兜蟲、2.2米高巨型金甲蟲等。同場亦舉辦「森之市集」，搜羅多款天然及手作養生產品，讓各位滿載而歸。若想深入了解各款甲蟲特性，更可參加「尋蟲記：西貢龍蝦灣小歷險」考察團及「奇異零距離」工作坊，跟隨專業導賞員帶團出征龍蝦灣，實地考察大自然昆蟲生態。

將軍澳中心 X 香港甲蟲研究協會「甲蟲王國大冒險」

日期：即日起日至9月21日

時間︰12:00pm-8:00pm

地點︰將軍澳中心G/F中庭

詳情︰www.park-central.com.hk

「尋蟲記：西貢龍蝦灣小歷險」考察團

日期︰8月6、13、20、27日

時間：10:00am-1:00pm

集合及解散地點：將軍澳中心

參加方法：The Point會員憑5000積分即可換領考察團活動證。活動證可於8月5、12及19日（約1:00pm）於The Point App將軍澳中心之「獎賞」頁面供換領。名額︰15個（每個名額供2人參加）

「蟲蟲零距離」工作坊

日期︰8月7、14、21及28日

時間：1:00pm-1:30pm，2:00pm-2:30pm，3:00pm-3:30pm，4:00pm-4:30pm

地點：將軍澳中心L2 Park Campus

參加方法：The Point會員憑1000積分即可換領工作坊活動證。活動證可於8月5、12及19日（約1:00pm）於The Point App將軍澳中心之「獎賞」頁面供換領。名額︰每節10位。

註：資料以主辦方公布為準

其他好去處︰

尖沙嘴LCX「Pokémon TCG消失的異世神殿」展覽

中環街市 x BANDAI 逾200部扭蛋機+海賊王主題區

KUMAMON熊本熊ｘ元朗YOHO MALL

新城市廣場 x Keigo七大打卡點 戶外平台Fun Park三主題園區影靚相

Summer Skycation@MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場

短片：「The Dessert Museum」香港站@將軍澳東港城

葵興life@KCC日本納涼祭

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

更多好去處：bit.ly/3bOloGY

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